Трамп натякнув на можливі угоди з рф щодо рідкоземельних металів
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про "серйозні обговорення" з росією щодо економічних угод і припинення війни в Україні. Президент США особливо відзначив інтерес до російських рідкоземельних металів, назвавши їх «дуже цінними».
Президент США Дональд Трамп після заяв про можливі великі угоди з росією, натякнув, що "у них є величезні рідкоземельні метали", передає УНН з посиланням на ABC.
Деталі
Трамп написав у пості в соціальних мережах у понеділок, що він веде "серйозні обговорення" з росією не тільки про припинення її вторгнення в Україну, а й про "великі угоди з економічного розвитку" - хоча він не надав подробиць.
Трампа попросили докладніше розповісти про те, який вигляд матимуть ці угоди, коли він зустрівся з французом Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті.
"Ми намагаємося укласти кілька угод щодо економічного розвитку. У них є багато речей, які ми хочемо, і подивимося. Я маю на увазі, я не знаю, чи вийде це, але ми б хотіли мати можливість зробити це, якби могли", - сказав Трамп.
"Знаєте, у них є величезні рідкоземельні метали... у них є дуже цінні речі, які ми могли б використовувати, і у нас є речі, які вони могли б використовувати, і було б дуже добре, якби ми могли це зробити. Я думаю, це було б дуже добре для миру в усьому світі", - сказав Трамп.
Раніше
Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин на цьому або наступному тижні.