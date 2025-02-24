Трамп натякнув на можливі угоди з рф щодо рідкоземельних металів

Президент США Дональд Трамп після заяв про можливі великі угоди з росією, натякнув, що "у них є величезні рідкоземельні метали", передає УНН з посиланням на ABC.

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Трамп написав у пості в соціальних мережах у понеділок, що він веде "серйозні обговорення" з росією не тільки про припинення її вторгнення в Україну, а й про "великі угоди з економічного розвитку" - хоча він не надав подробиць.

Трампа попросили докладніше розповісти про те, який вигляд матимуть ці угоди, коли він зустрівся з французом Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті.

"Ми намагаємося укласти кілька угод щодо економічного розвитку. У них є багато речей, які ми хочемо, і подивимося. Я маю на увазі, я не знаю, чи вийде це, але ми б хотіли мати можливість зробити це, якби могли", - сказав Трамп.

"Знаєте, у них є величезні рідкоземельні метали... у них є дуже цінні речі, які ми могли б використовувати, і у нас є речі, які вони могли б використовувати, і було б дуже добре, якби ми могли це зробити. Я думаю, це було б дуже добре для миру в усьому світі", - сказав Трамп.

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин на цьому або наступному тижні.