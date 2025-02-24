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05:23 • 27071 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125487 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184439 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148759 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139930 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117886 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108332 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143748 перегляди

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Трамп натякнув на можливі угоди з рф щодо рідкоземельних металів

Трамп натякнув на можливі угоди з рф щодо рідкоземельних металів

Київ • УНН

 • 45096 перегляди

Дональд Трамп заявив про "серйозні обговорення" з росією щодо економічних угод і припинення війни в Україні. Президент США особливо відзначив інтерес до російських рідкоземельних металів, назвавши їх «дуже цінними».

Президент США Дональд Трамп після заяв про можливі великі угоди з росією, натякнув, що "у них є величезні рідкоземельні метали", передає УНН з посиланням на ABC.

Деталі

Трамп написав у пості в соціальних мережах у понеділок, що він веде "серйозні обговорення" з росією не тільки про припинення її вторгнення в Україну, а й про "великі угоди з економічного розвитку" - хоча він не надав подробиць.

Трампа попросили докладніше розповісти про те, який вигляд матимуть ці угоди, коли він зустрівся з французом Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті.

"Ми намагаємося укласти кілька угод щодо економічного розвитку. У них є багато речей, які ми хочемо, і подивимося. Я маю на увазі, я не знаю, чи вийде це, але ми б хотіли мати можливість зробити це, якби могли", - сказав Трамп.

"Знаєте, у них є величезні рідкоземельні метали... у них є дуже цінні речі, які ми могли б використовувати, і у нас є речі, які вони могли б використовувати, і було б дуже добре, якби ми могли це зробити. Я думаю, це було б дуже добре для миру в усьому світі", - сказав Трамп.

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин на цьому або наступному тижні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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donald-trampДональд Трамп
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