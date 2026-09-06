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Трамп изменил цвет волос и удивил новым образом

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Дональд Трамп появился с заметно более тёмными волосами, сохранив привычную причёску. Позже в тот же день его снова увидели в привычном образе.

Трамп изменил цвет волос и удивил новым образом

Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил привычный образ, появившись на публике с заметно более тёмным оттенком волос. Об этом сообщило издание The Yew York Post, пишет УНН.

Детали

Трамп привлёк внимание общественности сменой имиджа. Президент США заметно потемнел и перешёл от блондина к каштановому оттенку волос. При этом причёска главы Белого дома осталась без изменений.

"Более тёмная грива Трампа всколыхнула интернет, поскольку это был один из немногих случаев, когда он испортил свою фирменную причёску", — говорится в материале.

Издание отмечает, что с новым цветом волос президент США появился 4 сентября, когда прилетел поиграть в гольф с ведущим Fox News Бретом Байером и ещё несколькими людьми, однако позже в тот же день Трампа снова заметили в его привычном виде.

Поддержка Трампом центров обработки данных для ИИ может ударить по республиканцам на выборах06.09.26, 09:58 • 16465 просмотров

Ольга Розгон

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Фокс Ньюс
Дональд Трамп