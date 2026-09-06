Трамп изменил цвет волос и удивил новым образом
Киев • УНН
Дональд Трамп появился с заметно более тёмными волосами, сохранив привычную причёску. Позже в тот же день его снова увидели в привычном образе.
Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил привычный образ, появившись на публике с заметно более тёмным оттенком волос. Об этом сообщило издание The Yew York Post, пишет УНН.
Детали
Трамп привлёк внимание общественности сменой имиджа. Президент США заметно потемнел и перешёл от блондина к каштановому оттенку волос. При этом причёска главы Белого дома осталась без изменений.
"Более тёмная грива Трампа всколыхнула интернет, поскольку это был один из немногих случаев, когда он испортил свою фирменную причёску", — говорится в материале.
Издание отмечает, что с новым цветом волос президент США появился 4 сентября, когда прилетел поиграть в гольф с ведущим Fox News Бретом Байером и ещё несколькими людьми, однако позже в тот же день Трампа снова заметили в его привычном виде.
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