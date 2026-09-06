Трамп змінив колір волосся та здивував новим образом
Київ • УНН
Дональд Трамп показався з помітно темнішим волоссям, зберігши звичну зачіску. Пізніше того ж дня його знову побачили у звичному образі.
Президент США Дональд Трамп несподівано змінив звичний образ, з’явившись на публіці з помітно темнішим відтінком волосся. Про це повідомило видання The Yew York Post, пише УНН.
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Трамп привернув увагу громадськості зміною іміджу. Президент США помітно потемнішав та перейшов з блондина у каштановий відтінок волосся. Водночас зачіска глави Білого дому залишилася без змін.
"Темніша грива Трампа сколихнула інтернет, оскільки це був один з небагатьох випадків, коли він зіпсував свою фірмову зачіску", - йдеться у матеріалі.
Видання зазначає, що з новим кольором волосся президент США показався 4 вересня, коли прилетів пограти у гольф з ведучим Fox News Бретом Байєром та кількома іншими, але пізніше того ж дня Трампа знову помітили у його звичному вигляді.
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