Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским диктатором владимиром путиным обсудили очередной обмен заключенными между рф и США - 9 на 9 человек. Об этом заявил помощник путина юрий ушаков, сообщают росСМИ, передает УНН.

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"Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек", - сказал ушаков.

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российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Перед телефонным разговором между диктатором рф владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом последний спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить.