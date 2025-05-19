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россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп
17:40 • 10139 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

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Трамп и путин обсудили очередной обмен заключенными между рф и США - ушаков

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Дональд Трамп и владимир путин обсудили обмен заключенными между рф и США. Речь идет об обмене 9 на 9 человек, заявил помощник путина Юрий Ушаков.

Трамп и путин обсудили очередной обмен заключенными между рф и США - ушаков

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским диктатором владимиром путиным обсудили очередной обмен заключенными между рф и США - 9 на 9 человек. Об этом заявил помощник путина юрий ушаков, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

"Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек", - сказал ушаков.

Дополнение

российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Перед телефонным разговором между диктатором рф владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом последний спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить.

Павел Башинский

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