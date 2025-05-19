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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19:07 • 2466 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

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Трамп і путін обговорили черговий обмін ув'язненими між рф і США - ушаков

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Дональд Трамп і володимир путін обговорили обмін ув'язненими між рф і США. Йдеться про обмін 9 на 9 осіб, заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Трамп і путін обговорили черговий обмін ув'язненими між рф і США - ушаков

Президент США Дональд Трамп в розмові з російським диктатором володимиром путіним обговорили черговий обмін ув'язненими між рф і США - 9 на 9 осіб. Про це заявив помічник путіна юрій ушаков, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

"Були згадані обміни ув'язненими громадянами двох країн. Президенти зазначили, що зараз опрацьовується черговий такий обмін 9 на 9 осіб", - сказав ушаков.

Доповнення

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Перед телефонною розмовою між диктатором рф володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом останній запитав в українського лідера Володимира Зеленського, які питання варто обговорити.

Павло Башинський

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