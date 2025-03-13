Трамп допустил возможность "шатдауна" в США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном шатдауне в Америке. Он возложил ответственность за остановку работы правительства на демократов из-за их позиции по финансированию.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность шатдауна в Америке и заявил, что ответственность за остановку работы правительства будет на демократах. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
На вопрос, будет ли шатдаун, Трамп ответил: "Возможно. Если они скажут о шатдауне, временной приостановке правительства, то это возможно будет большое увеличение налогов. Мы хотим снизить налоги и если мы это не сделаем демократы остановят все то, что мы хотим предоставить".
Трамп заявил, что ответственность за шатдаун будет на демократах.
Мы предоставляем лучший пакет социальной поддержки, а также поддержки для бизнеса. Если будет шатдаун, это будет только вина демократов и они много заберут у людей
Дополнение
Лидер демократов Чак Шумер заявлял, что Демократическая партия в Сенате Конгресса США заблокирует принятие законопроекта республиканцев о продлении государственного финансирования на нынешнем уровне до конца фискального года в сентябре.
Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект для предотвращения приостановки работы правительства. Теперь документ должен одобрить Сенат. Для этого потребуется двухпартийная поддержка.
Ранее Трамп предупреждал о возможном "шатдауне" в США.