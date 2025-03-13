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Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Киев • УНН

 • 60310 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном шатдауне в Америке. Он возложил ответственность за остановку работы правительства на демократов из-за их позиции по финансированию.

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность шатдауна в Америке и заявил, что ответственность за остановку работы правительства будет на демократах. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

На вопрос, будет ли шатдаун, Трамп ответил: "Возможно. Если они скажут о шатдауне, временной приостановке правительства, то это возможно будет большое увеличение налогов. Мы хотим снизить налоги и если мы это не сделаем демократы остановят все то, что мы хотим предоставить".

Трамп заявил, что ответственность за шатдаун будет на демократах.

Мы предоставляем лучший пакет социальной поддержки, а также поддержки для бизнеса. Если будет шатдаун, это будет только вина демократов и они много заберут у людей 

- сказал Трамп.

Дополнение

Лидер демократов Чак Шумер заявлял, что Демократическая партия в Сенате Конгресса США заблокирует принятие законопроекта республиканцев о продлении государственного финансирования на нынешнем уровне до конца фискального года в сентябре. 

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект для предотвращения приостановки работы правительства. Теперь документ должен одобрить Сенат. Для этого потребуется двухпартийная поддержка.

Ранее Трамп предупреждал о возможном "шатдауне" в США. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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