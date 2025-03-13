Трамп допустив можливість "шатдауну" в США

Президент США Дональд Трамп допустив можливість шатдауну в Америці та заявив, що відповідальність за зупинку роботи уряду буде на демократах. Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

На запитання, чи буде шатдаун, Трамп відповів: "Можливо. Якщо вони скажуть про шатдаун, тимчасову призупинку уряду, то це можливо буде велике збільшення податків. Ми хочемо знизити податки і якщо ми це не зробимо демократи зупинять все те, що ми хочемо надати".

Трамп заявив, що відповідальність за шатдаун буде на демократах.

Ми надаємо найкращий пакет соціальної підтримки, а також підтримки для бізнесу. Якщо буде шатдаун, це буде лише провина демократів і вони багато заберуть у людей - сказав Трамп.

Доповнення

Лідер демократів Чак Шумер заявляв, що Демократична партія в Сенаті Конгресу США заблокує прийняття законопроєкту республіканців щодо продовження державного фінансування на нинішньому рівні до кінця фіскального року у вересні.

Напередодні Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду. Тепер документ має схвалити Сенат. Для цього буде потрібна двопартійна підтримка.

Раніше Трамп попереджав про можливий "шатдаун" у США.