Трагедия на ярмарке в Индии: обрушение аттракциона унесло жизнь офицера полиции, есть многочисленные пострадавшие, инцидент попал на видео
Киев • УНН
На ярмарке в Индии обрушился аттракцион "Цунами", погиб полицейский, который пытался спасти людей. 13 человек получили травмы, власти расследуют инцидент.
На международной ярмарке народных промыслов Сураджкунд в городе Фаридабад произошел несчастный случай, приведший к человеческим жертвам и многочисленным ранениям. Во время работы аттракциона "Цунами" конструкция не выдержала нагрузки и упала на землю вместе с посетителями, а момент катастрофы зафиксировали камеры очевидцев. Об этом сообщает India Today, пишет УНН.
Детали
В результате инцидента погиб инспектор полиции Джагдиш Прасад, который находился на дежурстве и первым бросился спасать людей. Когда качели начали наклоняться, офицер пытался помочь посетителям покинуть опасную зону, однако тяжелая часть конструкции оторвалась и нанесла ему смертельные травмы головы. Полицейский умер в больнице незадолго до своей запланированной отставки в марте.
Всего во время аварии травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Среди пострадавших есть как пассажиры аттракциона, так и персонал ярмарки, в частности оператор одной из торговых точек, на которого упали металлические обломки. Все раненые срочно госпитализированы в гражданскую больницу Бадшах Кхан.
Причины аварии и реакция властей
Предварительное расследование указывает на техническую неисправность: из-за поломки подшипника в моторе аттракциона одна из опорных колонн не выдержала скорости вращения и сломалась. Администрация ярмарки и местные власти начали проверку всех остальных развлекательных сооружений на территории мероприятия.
Главный министр штата Харьяна Наяб Сингх Сайни выразил соболезнования семье погибшего офицера и заверил, что государство возьмет на себя все расходы на лечение пострадавших.
Трагедия в Непале: автобус со свадебными гостями сорвался в пропасть, по меньшей мере 13 погибших и десятки раненых06.02.26, 12:01 • 4190 просмотров