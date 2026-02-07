$43.140.00
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Трагедия на ярмарке в Индии: обрушение аттракциона унесло жизнь офицера полиции, есть многочисленные пострадавшие, инцидент попал на видео

Киев • УНН

 • 214 просмотра

На ярмарке в Индии обрушился аттракцион "Цунами", погиб полицейский, который пытался спасти людей. 13 человек получили травмы, власти расследуют инцидент.

Трагедия на ярмарке в Индии: обрушение аттракциона унесло жизнь офицера полиции, есть многочисленные пострадавшие, инцидент попал на видео

На международной ярмарке народных промыслов Сураджкунд в городе Фаридабад произошел несчастный случай, приведший к человеческим жертвам и многочисленным ранениям. Во время работы аттракциона "Цунами" конструкция не выдержала нагрузки и упала на землю вместе с посетителями, а момент катастрофы зафиксировали камеры очевидцев. Об этом сообщает India Today, пишет УНН.

Детали

В результате инцидента погиб инспектор полиции Джагдиш Прасад, который находился на дежурстве и первым бросился спасать людей. Когда качели начали наклоняться, офицер пытался помочь посетителям покинуть опасную зону, однако тяжелая часть конструкции оторвалась и нанесла ему смертельные травмы головы. Полицейский умер в больнице незадолго до своей запланированной отставки в марте.

Всего во время аварии травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Среди пострадавших есть как пассажиры аттракциона, так и персонал ярмарки, в частности оператор одной из торговых точек, на которого упали металлические обломки. Все раненые срочно госпитализированы в гражданскую больницу Бадшах Кхан.

Причины аварии и реакция властей

Предварительное расследование указывает на техническую неисправность: из-за поломки подшипника в моторе аттракциона одна из опорных колонн не выдержала скорости вращения и сломалась. Администрация ярмарки и местные власти начали проверку всех остальных развлекательных сооружений на территории мероприятия.

Главный министр штата Харьяна Наяб Сингх Сайни выразил соболезнования семье погибшего офицера и заверил, что государство возьмет на себя все расходы на лечение пострадавших.

Трагедия в Непале: автобус со свадебными гостями сорвался в пропасть, по меньшей мере 13 погибших и десятки раненых06.02.26, 12:01 • 4190 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Индия