Трагедія на ярмарку в Індії: обвал атракціону забрав життя офіцера поліції, є численні постраждалі, інцидент потрапив на відео

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 8014 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 13620 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 14249 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 19231 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 32374 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 45149 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39843 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31083 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 44107 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16144 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
90%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 14580 перегляди
382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУPhoto7 лютого, 09:17 • 4902 перегляди
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів7 лютого, 09:54 • 5698 перегляди
Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютогоVideo7 лютого, 10:07 • 4700 перегляди
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 4322 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 22900 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 44106 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 39898 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 41989 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 53955 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Європа
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 13826 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 27965 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 30321 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 39286 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 42374 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101

Трагедія на ярмарку в Індії: обвал атракціону забрав життя офіцера поліції, є численні постраждалі, інцидент потрапив на відео

Київ • УНН

 • 54 перегляди

На ярмарку в Індії обвалився атракціон "Цунамі", загинув поліцейський, який намагався врятувати людей. 13 осіб отримали травми, влада розслідує інцидент.

Трагедія на ярмарку в Індії: обвал атракціону забрав життя офіцера поліції, є численні постраждалі, інцидент потрапив на відео

На міжнародному ярмарку народних промислів Сураджкунд у місті Фарідабад стався нещасний випадок, що призвів до людських жертв та численних поранень. Під час роботи атракціону "Цунамі" конструкція не витримала навантаження та впала на землю разом із відвідувачами, а момент катастрофи зафіксували камери очевидців. Про це повідомляє India Today, пише УНН.

Деталі

Внаслідок інциденту загинув інспектор поліції Джагдіш Прасад, який перебував на чергуванні та першим кинувся рятувати людей. Коли гойдалка почала нахилятися, офіцер намагався допомогти відвідувачам покинути небезпечну зону, проте важка частина конструкції відірвалася і завдала йому смертельних травм голови. Поліцейський помер у лікарні незадовго до своєї запланованої відставки у березні.

Загалом під час аварії травми різного ступеня важкості отримали 13 осіб. Серед постраждалих є як пасажири атракціону, так і персонал ярмарку, зокрема оператор однієї з торгових точок, на якого впали металеві уламки. Усіх поранених терміново госпіталізували до цивільної лікарні Бадшах Кхан.

Причини аварії та реакція влади

Попереднє розслідування вказує на технічну несправність: через поломку підшипника в моторі атракціону одна з опорних колон не витримала швидкості обертання та зламалася. Адміністрація ярмарку та місцева влада розпочали перевірку всіх інших розважальних споруд на території заходу.

Головний міністр штату Хар'яна Наяб Сінгх Сайні висловив співчуття родині загиблого офіцера та запевнив, що держава візьме на себе всі витрати на лікування постраждалих.

Трагедія в Непалі: автобус із весільними гостями зірвався у прірву, щонайменше 13 загиблих та десятки поранених06.02.26, 12:01 • 4190 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Індія