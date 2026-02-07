Трагедія на ярмарку в Індії: обвал атракціону забрав життя офіцера поліції, є численні постраждалі, інцидент потрапив на відео
Київ • УНН
На ярмарку в Індії обвалився атракціон "Цунамі", загинув поліцейський, який намагався врятувати людей. 13 осіб отримали травми, влада розслідує інцидент.
На міжнародному ярмарку народних промислів Сураджкунд у місті Фарідабад стався нещасний випадок, що призвів до людських жертв та численних поранень. Під час роботи атракціону "Цунамі" конструкція не витримала навантаження та впала на землю разом із відвідувачами, а момент катастрофи зафіксували камери очевидців. Про це повідомляє India Today, пише УНН.
Деталі
Внаслідок інциденту загинув інспектор поліції Джагдіш Прасад, який перебував на чергуванні та першим кинувся рятувати людей. Коли гойдалка почала нахилятися, офіцер намагався допомогти відвідувачам покинути небезпечну зону, проте важка частина конструкції відірвалася і завдала йому смертельних травм голови. Поліцейський помер у лікарні незадовго до своєї запланованої відставки у березні.
Загалом під час аварії травми різного ступеня важкості отримали 13 осіб. Серед постраждалих є як пасажири атракціону, так і персонал ярмарку, зокрема оператор однієї з торгових точок, на якого впали металеві уламки. Усіх поранених терміново госпіталізували до цивільної лікарні Бадшах Кхан.
Причини аварії та реакція влади
Попереднє розслідування вказує на технічну несправність: через поломку підшипника в моторі атракціону одна з опорних колон не витримала швидкості обертання та зламалася. Адміністрація ярмарку та місцева влада розпочали перевірку всіх інших розважальних споруд на території заходу.
Головний міністр штату Хар'яна Наяб Сінгх Сайні висловив співчуття родині загиблого офіцера та запевнив, що держава візьме на себе всі витрати на лікування постраждалих.
Трагедія в Непалі: автобус із весільними гостями зірвався у прірву, щонайменше 13 загиблих та десятки поранених06.02.26, 12:01 • 4190 переглядiв