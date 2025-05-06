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Топы послевоенной политики: Билецкий может участвовать в выборах президента и, вероятно, будет иметь представительство в Раде

Киев • УНН

 • 2556 просмотра

Командир 3-го армейского корпуса Билецкий и глава ГУР Буданов могут стать важными политическими фигурами после войны. Волонтер Притула уже проявляет предвыборную активность.

Топы послевоенной политики: Билецкий может участвовать в выборах президента и, вероятно, будет иметь представительство в Раде

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов будут в топе послевоенной политики: их популярность и медийность не останутся без практического применения. Об этом говорится в материале LB.ua.

Как пишет издание, пока неизвестно, запустит ли Билецкий собственный политический проект. По версии LB.ua, он мог бы также образовать блок с другими командирами, чтобы не распылять электорат, или принять участие в президентских выборах.

О президентских перспективах Буданова говорить трудно, но сформировать условную именную фракцию ему по силам. "Учитывая его молодость, энергичность и амбициозность, вряд ли согласится на почетную пенсию по окончании войны" – пишет LB.ua.

Пока неясно политическое будущее ряда других известных военных и волонтеров. Кто из них усилит имеющиеся политсилы, кто будет создавать новые партии и блоки. По информации LB.ua, предвыборную активность проявляет волонтер Сергей Притула, который смог не просто увеличить авторитет и узнаваемость, но и реально набрать политический капитал.

Не теряет популярности Валерий Залужный – один из наиболее вероятных претендентов на президентский пост. Его положительный рейтинг высок, уровень недоверия остается стабильно невысоким. Тенденция сохранится, поскольку его текущая дипломатическая деятельность не предполагает принятия непопулярных решений.

Переизбрание Зеленского будет зависеть от условий достигнутого мира. Его шансы на второй президентский срок все еще достаточно высоки. У него точно будет влиятельная фракция в парламенте, ориентированная на личный бренд.

У Петра Порошенко баланс доверия-недоверия едва ли не самый плохой среди политиков. Наиболее вероятный сценарий для него, считают авторы материала, – повторение результата прошлых выборов, то есть руководитель влиятельной фракции.

Говорят, есть намерения стать премьер-министром при президенте Залужном. Вероятно. Но говорить об этом точно рано. Если Валерий Федорович все-таки решит баллотироваться, то его вес будет преобладать над большинством политиков из прошлого. Увидит ли он смысл именно в таком альянсе, неизвестно

– говорится в материале.

Вероятно, "Батькивщина" снова пойдет на выборы под единоличным флагом лидера. В стане ОПЗЖ тем временем уже создают основы новых брендов, которые выйдут на будущие выборы.

Каждая из политических сил будет иметь достаточное представительство вчерашних военных и волонтеров. Это, с одной стороны, создаст равные условия для всех участников выборов. С другой, в значительной степени обесценит участие военных в избирательном процессе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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