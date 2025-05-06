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Топи повоєнної політики: Білецький може брати участь у виборах президента і, ймовірно, матиме представництво в Раді

Київ • УНН

 • 2558 перегляди

Командир 3-го армійського корпусу Білецький та голова ГУР Буданов можуть стати важливими політичними фігурами після війни. Волонтер Притула вже проявляє передвиборчу активність.

Топи повоєнної політики: Білецький може брати участь у виборах президента і, ймовірно, матиме представництво в Раді

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов будуть у топі повоєнної політики: їхня популярність і медійність не залишаться без практичного застосування. Про це йдеться у матеріалі LB.ua.

Як пише видання, наразі невідомо, чи запустить Білецький власний політичний проєкт. За версією LB.ua, він міг би також утворити блок з іншими командирами, щоб не розпорошувати електорат, або взяти участь у президентських виборах.

Про президентські перспективи Буданова говорити важко, але сформувати умовну іменну фракцію йому під силу. "Враховуючи його молодість, енергійність і амбітність, заледве чи погодиться на почесну пенсію по закінченні війни" – пише LB.ua.

Наразі незрозуміле політичне майбутнє низки інших відомих військових і волонтерів. Хто з них посилить наявні політсили, хто створюватиме нові партії та блоки. За інформацією LB.ua, передвиборчу активність проявляє волонтер Сергій Притула, який зміг не просто збільшити авторитет і впізнаваність, але й реально набрати політичний капітал.

Не втрачає популярності Валерій Залужний – один з найбільш ймовірних претендентів на президентську посаду. Його позитивний рейтинг високий, рівень недовіри залишається стабільно невисоким. Тенденція збережеться, оскільки його поточна дипломатична діяльність не передбачає ухвалення непопулярних рішень.

Переобрання Зеленського залежатиме від умов досягненого миру. Його шанси на другий президентський термін все ще достатньо високі. Він точно матиме впливову фракцію у парламенті, орієнтовану на особистий бренд.

У Петра Порошенка баланс довіри-недовіри чи не найгірший серед політиків. Найвірогідніший сценарій для нього, вважають автори матеріалу, – повторення результату минулих виборів, тобто керівник впливової фракції.

Кажуть, є наміри стати прем’єр-міністром при президенті Залужному. Вірогідно. Але говорити про це точно зарано. Якщо Валерій Федорович таки вирішить балотуватися, то його вага переважатиме більшість політиків з минулого. Чи бачитиме він сенс саме в такому альянсі, невідомо

– йдеться в матеріалі.

Ймовірно, "Батьківщина" знову піде на вибори під одноосібним прапором лідера. У стані ОПЗЖ тим часом вже створюють підвалини нових брендів, які вийдуть на майбутні вибори.

Кожна з політичних сил матиме достьнє представництво вчорашніх військових і волонтерів. Це, з одного боку, створить рівні умови для всіх учасників виборів. З іншого, великою мірою знецінить участь військових у виборчому процесі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Петр Порошенко
Кирило Буданов
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