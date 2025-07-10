Тоннель обрушился в Лос-Анджелесе: 31 рабочий спасен

Промышленный туннель обрушился в районе Уилмингтон в Лос-Анджелесе, США, поздно вечером в среду, все 31 рабочий были спасены, сообщили городские власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Обрушившийся туннель имел диаметр 5,5 м и строился для муниципальной системы очистки сточных вод, говорится в заявлении пожарной службы Лос-Анджелеса (LAFD).

"Пожарная служба Лос-Анджелеса только что сообщила, что все рабочие, оказавшиеся в ловушке в туннеле в Уилмингтоне, сейчас освобождены и их местонахождение известно. Я только что поговорила со многими из них. Спасибо всем нашим отважным спасателям, которые отреагировали немедленно", - написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в публикации на X.

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что обвал произошел примерно в 10 км к югу от единственного входа в туннель. На место происшествия было направлено более 100 спасателей.

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