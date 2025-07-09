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В Индии обрушился мост: девять погибших, автомобили упали в реку

Киев • УНН

 • 526 просмотра

В Индии обрушился 40-летний мост Гамбхира-Муджпур, что привело к гибели девяти человек и падению четырех транспортных средств в реку Махисагар. Местные жители заявляли об аварийном состоянии моста.

В Индии обрушился мост: девять погибших, автомобили упали в реку

Девять человек погибли, а несколько транспортных средств упали в реку Махисагар в Индии после того, как в среду обрушилась часть моста Гамбхира-Муджпур в штате Гуджарат, пишет УНН со ссылкой на NDTV.

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"По словам официальных лиц, по меньшей мере девять человек погибли после того, как четыре транспортных средства упали в реку Махисагар, когда в среду утром обрушилась часть 40-летнего моста в округе Вадодара штата Гуджарат", - говорится в сообщении.

Мост, соединяющий районы Ананд и Вадодара, обрушился в час пик утром. По словам чиновников, на данный момент спасены по меньшей мере три человека.

По предварительным данным, четыре транспортных средства, включая два грузовика, внедорожник Bolero и пикап, пересекали мост, когда он внезапно обрушился.

Очевидцы сообщили, что за мгновение до того, как транспортные средства упали в реку, был слышен громкий треск. Пожарные бригады, местная полиция и члены администрации района Вадодара поспешили на место происшествия и начали немедленные спасательные операции.

Местные жители заявили, что мост находился в аварийном состоянии, а их просьбы к властям о ремонтных работах остались не услышанными.

В Китае обрушился мост, в результате чего водитель грузовика остался висеть над пустотой24.06.25, 21:46 • 11436 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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