В Індії обвалився міст: дев'ять загиблих, автомобілі впали в річку

Дев'ять людей загинули, а кілька транспортних засобів впали в річку Махісагар в Індії після того, як у середу обвалилася частина мосту Гамбхіра-Муджпур у штаті Гуджарат, пише УНН з посиланням на NDTV.

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"За словами офіційних осіб, щонайменше дев'ять людей загинули після того, як чотири транспортні засоби впали в річку Махісагар, коли в середу вранці обвалилася частина 40-річного мосту в окрузі Вадодара штату Гуджарат", - ідеться у повідомленні.

Міст, який з'єднує райони Ананд і Вадодара, провалився в годину пік вранці. За словами чиновників, наразі врятовано щонайменше трьох людей.

За попередніми повідомленнями, чотири транспортні засоби, включаючи дві вантажівки, позашляховик Bolero та пікап, перетинали міст, коли він раптово обвалився.

Очевидці повідомили, що за мить до того, як транспортні засоби впали в річку, було чути гучний тріск. Пожежні бригади, місцева поліція та члени адміністрації району Вадодара поспішили на місце події та розпочали негайні рятувальні операції.

Місцеві жителі заявили, що міст перебував у аварійному стані, а їхні прохання до влади щодо ремонтних робіт залишилися не почутими.

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