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Тунель обвалився в Лос-Анджелесі: 31 робітника врятовано

Київ • УНН

 • 157 перегляди

У Лос-Анджелесі обвалився промисловий тунель діаметром 5,5 м, що будувався для системи очищення стічних вод. Усі 31 робітника, які опинилися в пастці, були успішно врятовані завдяки зусиллям понад 100 рятувальників.

Тунель обвалився в Лос-Анджелесі: 31 робітника врятовано

Промисловий тунель обвалився в районі Вілмінгтон у Лос-Анджелесі в США пізно ввечері в середу, усіх 31 робітника було врятовано, повідомила міська влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Тунель, що обвалився, мав діаметр 5,5 м і будувався для муніципальної системи очищення стічних вод, ідеться в заяві пожежної служби Лос-Анджелеса (LAFD).

"Пожежна служба Лос-Анджелеса щойно повідомила, що всі робітники, які опинилися в пастці в тунелі в Вілмінгтоні, зараз звільнені і їхнє місцезнаходження відоме. Я щойно поговорила з багатьма з них. Дякую всім нашим відважним рятувальникам, які відреагували негайно", - написала мер Лос-Анджелеса Карен Басс у публікації на X.

Пожежна служба Лос-Анджелеса повідомила, що обвал стався приблизно за 10 км на південь від єдиного входу в тунель. На місце події було направлено понад 100 рятувальників.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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