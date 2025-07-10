Тунель обвалився в Лос-Анджелесі: 31 робітника врятовано

Промисловий тунель обвалився в районі Вілмінгтон у Лос-Анджелесі в США пізно ввечері в середу, усіх 31 робітника було врятовано, повідомила міська влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Тунель, що обвалився, мав діаметр 5,5 м і будувався для муніципальної системи очищення стічних вод, ідеться в заяві пожежної служби Лос-Анджелеса (LAFD).

"Пожежна служба Лос-Анджелеса щойно повідомила, що всі робітники, які опинилися в пастці в тунелі в Вілмінгтоні, зараз звільнені і їхнє місцезнаходження відоме. Я щойно поговорила з багатьма з них. Дякую всім нашим відважним рятувальникам, які відреагували негайно", - написала мер Лос-Анджелеса Карен Басс у публікації на X.

Пожежна служба Лос-Анджелеса повідомила, що обвал стався приблизно за 10 км на південь від єдиного входу в тунель. На місце події було направлено понад 100 рятувальників.

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