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Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский
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Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский

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Точной информации о переносе переговоров в Стамбуле на 16 мая нет - росСМИ

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Достоверно неизвестно, состоятся ли переговоры между Украиной и россией в Стамбуле сегодня, 15 мая, или они перенесены на завтра, 16 мая. Делегации уже прибыли в город.

Точной информации о переносе переговоров в Стамбуле на 16 мая нет - росСМИ

В настоящее время доподлинно неизвестно, переговоры между Украиной и россией в Стамбуле состоятся сегодня или завтра, 16 мая. Точной информации о вероятности переноса встречи на 16 мая пока нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сейчас известно, что представители США, которые должны присоединиться к переговорному процессу, уже в Стамбуле. Представители кремля отправились в этот турецкий город. А Украина отправила туда свою делегацию, предусмотрев возможность переноса встречи на 16 мая.

Времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Далее были только изменения и поэтому наша команда будет в Стамбуле и кое-кто мне кажется уже есть. То есть они будут в Стамбуле сегодня и на всякий случай будут завтра. Чтобы после того, если они куда-нибудь поедут, будут вылетать домой, вдруг кто-нибудь появится 

- сказал ранее президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.

Напомним

российский диктатор владимир путин решил не участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.  

Лилия Набока

Лилия Набока

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