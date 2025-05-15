Точной информации о переносе переговоров в Стамбуле на 16 мая нет - росСМИ

В настоящее время доподлинно неизвестно, переговоры между Украиной и россией в Стамбуле состоятся сегодня или завтра, 16 мая. Точной информации о вероятности переноса встречи на 16 мая пока нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Сейчас известно, что представители США, которые должны присоединиться к переговорному процессу, уже в Стамбуле. Представители кремля отправились в этот турецкий город. А Украина отправила туда свою делегацию, предусмотрев возможность переноса встречи на 16 мая.

Времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Далее были только изменения и поэтому наша команда будет в Стамбуле и кое-кто мне кажется уже есть. То есть они будут в Стамбуле сегодня и на всякий случай будут завтра. Чтобы после того, если они куда-нибудь поедут, будут вылетать домой, вдруг кто-нибудь появится