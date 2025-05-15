Точної інформації про перенесення переговорів у Стамбулі на 16 травня немає - росЗМІ

Наразі достеменно невідомо, переговори між Україною та росією у Стамбулі відбудуться сьогодні чи завтра, 16 травня. Точної інформації про ймовірність перенесення зустрічі на 16 травня поки немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Наразі відомо, що представники США, які мають долучитися до переговорного процесу, вже у Стамбулі. Представники кремля вирушили до цього турецького міста. А Україна відправила туди свою делегацію, передбачивши можливість перенесення зустрічі на 16 травня.

Часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни й тому наша команда буде в Стамбулі і дехто мені здається вже є. Тобто вони будуть в Стамбулі сьогодні й на всяк випадок будуть завтра. Щоб після того, якщо вони кудись поїдуть, вилітатимуть додому, раптом хтось з'явиться