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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2116 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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Точної інформації про перенесення переговорів у Стамбулі на 16 травня немає - росЗМІ

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Достеменно невідомо, чи відбудуться переговори між Україною та росією у Стамбулі сьогодні, 15 травня, чи їх перенесено на завтра, 16 травня. Делегації вже прибули до міста.

Точної інформації про перенесення переговорів у Стамбулі на 16 травня немає - росЗМІ

Наразі достеменно невідомо, переговори між Україною та росією у Стамбулі відбудуться сьогодні чи завтра, 16 травня. Точної інформації про ймовірність перенесення зустрічі на 16 травня поки немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Наразі відомо, що представники США, які мають долучитися до переговорного процесу, вже у Стамбулі. Представники кремля вирушили до цього турецького міста. А Україна відправила туди свою делегацію, передбачивши можливість перенесення зустрічі на 16 травня.

Часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни й тому наша команда буде в Стамбулі і дехто мені здається вже є. Тобто вони будуть в Стамбулі сьогодні й на всяк випадок будуть завтра. Щоб після того, якщо вони кудись поїдуть, вилітатимуть додому, раптом хтось з'явиться 

- сказав раніше президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін вирішив не брати участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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