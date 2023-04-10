Тысячи израильских поселенцев прошли маршем через Западный берег

Детали

Марш в понедельник прошел на севере Западного берега — на месте неоднократных актов насилия в последние месяцы.

Сообщается, что тысячи израильских полицейских и армейских сил были задействованы для обеспечения безопасности марша.

Марш на Эвиатар, несанкционированный аванпост израильского поселения на севере Западного берега, возглавляли ультранационалистически настроенные еврейские поселенцы и десятки семей, почти все из которых были ортодоксальными евреями. В марше приняли участие несколько членов кабинета Нетаньяху, в частности министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир — оба поселенцы с Западного берега — и не менее 20 депутатов Кнессета.

Выступая на марше, Бен-Гвир сказал, что «мы здесь, чтобы сказать, что израильская нация сильна» и что «мы здесь и останемся».

Посещение Эвиатара является эпицентром израильско-палестинского конфликта. Для евреев он известен как Храмовая гора, самое святое место их веры и место, где в древности стояли два храма. Мусульманам он известен как Благородное святилище, где находится мечеть Аль-Акса, третья по значимости святыня в исламе.

Десятки посетителей вошли на территорию в понедельник в сопровождении израильской полиции. Эти туры религиозных и националистически настроенных евреев в последние годы увеличились в размерах и частоте, что вызывает у палестинцев опасения, что Израиль может разделить это место. Израиль настаивает на том, что он не намерен менять давнее соглашение, которое позволяет евреям посещать, но не поклоняться святыням под управлением мусульман.

Контекст

На прошлой неделе палестинцы забаррикадировались внутри Аль-Аксы камнями и петардами, требуя права молиться там ночью. Полиция удалила их силой, задержав сотни и ранив десятки.

За насилием последовали ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков из сектора Газа, южного Ливана и Сирии, начиная со среды, а также израильские авиаудары по этим районам. В последние дни также произошли нападения палестинцев, в результате которых погибли две израильские сестры и итальянский турист.

Во время нового насилия израильские войска убили 15-летнего палестинского мальчика во время рейда на оккупированном Западном берегу.

Израиль захватил Западный берег вместе с сектором Газа и Восточным Иерусалимом в ходе ближневосточной войны 1967 года. Он построил десятки поселений, в которых сейчас проживает более 700 000 еврейских поселенцев.

Большинство международного сообщества считает израильские поселения на Западном берегу незаконными и препятствием для мира с палестинцами. Палестинцы считают Западный берег вместе с Газой и Восточным Иерусалимом будущими частями независимого государства.

Правительство Нетаньяху сделало расширение поселений главным приоритетом и уже разработало планы строительства тысяч дополнительных домов.