Ізраїль: дві сестри вбиті, їхня мати тяжко поранена внаслідок стрілянини на Західному березі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Двох сестер було вбито, а їх матір серйозно поранено в результаті теракту на Західному березі в п'ятницю, що загострило і без того напружену ситуацію в Ізраїлі. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" (MDA) заявила, що її медики відреагували на зіткнення транспортного засобу на шосе Route 57 у північній частині долини річки Йордан, неподалік перехрестя Хамра.
Коли на місце прибули медики та військові, виявилося, що машина зрешечена кулями.
За даними MDA, дві жінки у віці 20 років були оголошені мертвими на місці події, а 48-річну жінку, яка отримала тяжкі поранення в результаті нападу, було доставлено на гелікоптері в лікарню, де лікарі заявили, що її життя перебуває у небезпеці через кулю у верхній частині тіла.
Сили оборони Ізраїлю заявили, що стрілянина була терористичною атакою, і розпочали розшук бойовиків та інших підозрюваних, які втекли з місця події.
"Сили ЦАХАЛу блокують дороги в цьому районі і почали переслідування терористів", - заявили військові.
Військові, що просканували місцевість, виявили 22 гільзи калібру 7,62 мм, які зазвичай використовуються для автомата Калашникова.
Військовий командувач Герці Халеві доручив Армії оборони Ізраїлю мобілізувати невизначену кількість солдатів-резервістів на тлі загострення напруженості у регіоні.
У заяві Халеві йдеться, що заклик буде зосереджено на підрозділах ППО та системах повітряного нападу, тобто на пілотах винищувачів та операторах бойових безпілотників, а також на інших льотних екіпажах. Халеві також доручив ЦАХАЛу посилити оборону Центрального командування після нападу.
Контекст
Атака сталася на тлі зростання напруженості в регіоні після ракетних обстрілів із сектора Газа та ізраїльських ударів, великого ракетного обстрілу з Лівану та зіткнень біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі.
Священний для ісламу місяць Рамадан, який цього року знову співпадає з єврейським святом Песах, відомий як період високої напруженості між ізраїльськими силами та палестинцями. Десятки тисяч віруючих відвідують мечеть Аль-Акса — третє за значимістю місце ісламу, яке розташоване в найсвященнішому для євреїв комплексі — протягом місяця, що регулярно призводить до сплеску напруженості та насильства у відносинах з Ізраїлем.
Терористичні атаки палестинців в Ізраїлі та на Західному березі в останні місяці призвели до загибелі 17 ізраїльтян та ще кількох серйозно поранених, включаючи напад у п'ятницю.
Щонайменше 89 палестинців було вбито з початку року, більшість із них під час нападів або під час зіткнень із силами безпеки.