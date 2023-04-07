Израиль: две сестры убиты, их мать тяжело ранена в результате стрельбы на Западном берегу

ukru
09:19 • 32335 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 67738 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 85974 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112917 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100799 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122504 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119165 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108342 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102303 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113248 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 82486 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 103123 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 112032 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 67199 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 79534 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188286 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218843 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158912 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165161 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201344 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 6983 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102134 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111046 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127295 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162507 просмотра
Актуальное
Израиль: две сестры убиты, их мать тяжело ранена в результате стрельбы на Западном берегу

Израиль: две сестры убиты, их мать тяжело ранена в результате стрельбы на Западном берегу

Киев • УНН

 • 914912 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Две сестры были убиты, а их мать серьезно ранена в результате теракта на Западном берегу в пятницу, что обострило и без того напряженную ситуацию в Израиле. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA) заявила, что ее медики отреагировали на столкновение транспортного средства на шоссе Route 57 в северной части долины реки Иордан, недалеко от перекрестка Хамра.

Когда на место прибыли медики и военные, оказалось, что машина изрешечена пулями.

По данным MDA, две женщины в возрасте 20 лет были объявлены мертвыми на месте происшествия, а 48-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате нападения, была доставлена на вертолете в больницу, где врачи заявили, что ее жизнь находится в опасности из-за пули в верхней части тела.

Силы обороны Израиля заявили, что стрельба была террористической атакой, и начали розыск боевиков и других подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

"Силы ЦАХАЛа блокируют дороги в этом районе и начали преследование террористов", - заявили военные.

Военные, просканировавшие местность, обнаружили 22 гильзы калибра 7,62 мм, которые обычно используются для автомата Калашникова.

Военный командующий Герци Халеви поручил Армии обороны Израиля мобилизовать неопределенное количество солдат-резервистов на фоне обострения напряженности в регионе.

В заявлении Халеви говорится, что призыв будет сосредоточен на подразделениях ПВО и системах воздушного нападения, то есть на пилотах истребителей и операторах боевых беспилотников, а также на других летных экипажах. Халеви также поручил ЦАХАЛу усилить оборону Центрального командования после нападения.

Контекст

Атака произошла на фоне роста напряженности в регионе после ракетных обстрелов из сектора Газа и израильских ударов, крупного ракетного обстрела из Ливана и столкновений возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Священный для ислама месяц Рамадан, который в этом году снова совпадает с еврейским праздником Песах, известен как период высокой напряженности между израильскими силами и палестинцами. Десятки тысяч верующих посещают мечеть Аль-Акса — третье по значимости место ислама, расположенное в самом священном для евреев комплексе — в течение месяца, что регулярно приводит к всплеску напряженности и насилия в отношениях с Израилем.

Террористические атаки палестинцев в Израиле и на Западном берегу в последние месяцы привели к гибели 17 израильтян и еще нескольким серьезно раненым, включая нападение в пятницу.

По меньшей мере 89 палестинцев были убиты с начала года, большинство из них во время нападений или во время столкновений с силами безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы