Израиль: две сестры убиты, их мать тяжело ранена в результате стрельбы на Западном берегу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Две сестры были убиты, а их мать серьезно ранена в результате теракта на Западном берегу в пятницу, что обострило и без того напряженную ситуацию в Израиле. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA) заявила, что ее медики отреагировали на столкновение транспортного средства на шоссе Route 57 в северной части долины реки Иордан, недалеко от перекрестка Хамра.
Когда на место прибыли медики и военные, оказалось, что машина изрешечена пулями.
По данным MDA, две женщины в возрасте 20 лет были объявлены мертвыми на месте происшествия, а 48-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате нападения, была доставлена на вертолете в больницу, где врачи заявили, что ее жизнь находится в опасности из-за пули в верхней части тела.
Силы обороны Израиля заявили, что стрельба была террористической атакой, и начали розыск боевиков и других подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.
"Силы ЦАХАЛа блокируют дороги в этом районе и начали преследование террористов", - заявили военные.
Военные, просканировавшие местность, обнаружили 22 гильзы калибра 7,62 мм, которые обычно используются для автомата Калашникова.
Военный командующий Герци Халеви поручил Армии обороны Израиля мобилизовать неопределенное количество солдат-резервистов на фоне обострения напряженности в регионе.
В заявлении Халеви говорится, что призыв будет сосредоточен на подразделениях ПВО и системах воздушного нападения, то есть на пилотах истребителей и операторах боевых беспилотников, а также на других летных экипажах. Халеви также поручил ЦАХАЛу усилить оборону Центрального командования после нападения.
Контекст
Атака произошла на фоне роста напряженности в регионе после ракетных обстрелов из сектора Газа и израильских ударов, крупного ракетного обстрела из Ливана и столкновений возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Священный для ислама месяц Рамадан, который в этом году снова совпадает с еврейским праздником Песах, известен как период высокой напряженности между израильскими силами и палестинцами. Десятки тысяч верующих посещают мечеть Аль-Акса — третье по значимости место ислама, расположенное в самом священном для евреев комплексе — в течение месяца, что регулярно приводит к всплеску напряженности и насилия в отношениях с Израилем.
Террористические атаки палестинцев в Израиле и на Западном берегу в последние месяцы привели к гибели 17 израильтян и еще нескольким серьезно раненым, включая нападение в пятницу.
По меньшей мере 89 палестинцев были убиты с начала года, большинство из них во время нападений или во время столкновений с силами безопасности.