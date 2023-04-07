Израиль: две сестры убиты, их мать тяжело ранена в результате стрельбы на Западном берегу

Детали

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA) заявила, что ее медики отреагировали на столкновение транспортного средства на шоссе Route 57 в северной части долины реки Иордан, недалеко от перекрестка Хамра.

Когда на место прибыли медики и военные, оказалось, что машина изрешечена пулями.

По данным MDA, две женщины в возрасте 20 лет были объявлены мертвыми на месте происшествия, а 48-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате нападения, была доставлена на вертолете в больницу, где врачи заявили, что ее жизнь находится в опасности из-за пули в верхней части тела.

Силы обороны Израиля заявили, что стрельба была террористической атакой, и начали розыск боевиков и других подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

"Силы ЦАХАЛа блокируют дороги в этом районе и начали преследование террористов", - заявили военные.

Военные, просканировавшие местность, обнаружили 22 гильзы калибра 7,62 мм, которые обычно используются для автомата Калашникова.

Военный командующий Герци Халеви поручил Армии обороны Израиля мобилизовать неопределенное количество солдат-резервистов на фоне обострения напряженности в регионе.

В заявлении Халеви говорится, что призыв будет сосредоточен на подразделениях ПВО и системах воздушного нападения, то есть на пилотах истребителей и операторах боевых беспилотников, а также на других летных экипажах. Халеви также поручил ЦАХАЛу усилить оборону Центрального командования после нападения.

Контекст

Атака произошла на фоне роста напряженности в регионе после ракетных обстрелов из сектора Газа и израильских ударов, крупного ракетного обстрела из Ливана и столкновений возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Священный для ислама месяц Рамадан, который в этом году снова совпадает с еврейским праздником Песах, известен как период высокой напряженности между израильскими силами и палестинцами. Десятки тысяч верующих посещают мечеть Аль-Акса — третье по значимости место ислама, расположенное в самом священном для евреев комплексе — в течение месяца, что регулярно приводит к всплеску напряженности и насилия в отношениях с Израилем.

Террористические атаки палестинцев в Израиле и на Западном берегу в последние месяцы привели к гибели 17 израильтян и еще нескольким серьезно раненым, включая нападение в пятницу.

По меньшей мере 89 палестинцев были убиты с начала года, большинство из них во время нападений или во время столкновений с силами безопасности.