15-річного палестинського хлопчика вбили під час операції ізраїльської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, 15-річного хлопчика було вбито в ході ізраїльської військової операції на Західному березі в понеділок. Про це УНН пише з посиланням на Times of Israel.
Деталі
Хлопчик отримав вогнепальні поранення голови, грудей і живота внаслідок інциденту, що стався в таборі біженців неподалік Єрихону, повідомили в міністерстві. Міністерство додало, що ще двоє людей отримали поранення.
За словами очевидців, ізраїльські сили здійснили наліт на табір біженців Акбат-Джабр, спричинивши зіткнення з місцевими жителями.
Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що на підставі розвідувальних даних вони перебували у таборі під час операції з арешту підозрюваного.
«Під час операції у низці місць було спровоковано насильницькі заворушення», — йдеться у повідомленні. «Коли солдати покинули цей район, підозрювані відкрили по них вогонь, закидали вибуховими пристроями та пляшками із запальною сумішшю. Солдати відповіли бойовими пострілами».
Доповнення
Смерть дитини сталася на тлі загострення напруженості у регіоні. Ізраїльська армія майже щодня дислокується на окупованому Західному березі.
За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, з початку року в сутичках із ізраїльською армією було вбито 93 палестинці.
За цей період внаслідок нападів було вбито 16 ізраїльтян, одного італійця та українку.
Ізраїль узяв під свій контроль Західний берег та Східний Єрусалим у 1967 році. Сьогодні там мешкає понад 600 000 ізраїльських поселенців. Палестинці претендують на території для незалежної держави Палестина зі столицею у східній частині Єрусалиму, де домінують араби.