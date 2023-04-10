15-летнего палестинского мальчика убили во время операции израильской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По данным министерства здравоохранения Палестины, 15-летний мальчик был убит в ходе израильской военной операции на Западном берегу в понедельник. Об этом УНН пишет со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Мальчик получил огнестрельные ранения головы, груди и живота в результате инцидента, произошедшего в лагере беженцев недалеко от Иерихона, сообщили в министерстве. Министерство добавило, что еще два человека получили ранения.
По словам очевидцев, израильские силы совершили налет на лагерь беженцев Акбат-Джабр, вызвав столкновения с местными жителями.
Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что на основании разведывательных данных они находились в лагере во время операции по аресту подозреваемого.
«Во время операции в ряде мест были спровоцированы насильственные беспорядки», — говорится в сообщении. «Когда солдаты покинули этот район, подозреваемые открыли по ним огонь, забросали взрывными устройствами и бутылками с зажигательной смесью. Солдаты ответили боевыми выстрелами».
Дополнение
Смерть ребенка произошла на фоне обострения напряженности в регионе. Израильская армия почти ежедневно дислоцируется на оккупированном Западном берегу.
По данным министерства здравоохранения Палестины, с начала года в столкновениях с израильской армией были убиты 93 палестинца.
За этот период в результате нападений были убиты 16 израильтян, один итальянец и украинка.
Израиль взял под свой контроль Западный берег и Восточный Иерусалим в 1967 году. Сегодня там проживает более 600 000 израильских поселенцев. Палестинцы претендуют на территории для независимого государства Палестина со столицей в восточной части Иерусалима, где доминируют арабы.