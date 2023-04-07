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Ізраїль завдав ударів по Лівану та Газі після ракетного обстрілу

Ізраїль завдав ударів по Лівану та Газі після ракетного обстрілу

Київ • УНН

 • 877854 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ізраїль завдав ударів по об’єктах, що належать палестинському бойовому угрупуванню ХАМАС на півдні Лівану, і вранці в п’ятницю завдав серії авіаударів у відповідь у секторі Газа, за даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише УНН.

Деталі

Новинне видання Al-Manar, яке підтримує ліванське бойове угруповання "Хезболла", повідомило, що три ізраїльські удари було завдано по відкритій території в регіоні Тір, і що ізраїльські літаки, схоже, покинули повітряний простір Лівану.

Запуски відбулися через кілька годин після того, як десятки ракет були випущені з Лівану на територію Ізраїлю, ізраїльські військові звинувачують у цьому палестинських бойовиків.

"Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цілям, у тому числі по терористичній інфраструктурі, що належать ХАМАСу на півдні Лівану. ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з території Лівану і покладатиме на державу Ліван відповідальність за кожен спрямований вогонь із її території", - ідеться в заяві ЦАХАЛу.

ХАМАС відповів у заяві, яку цитує CNN в п'ятницю, засудивши удари та висловивши "солідарність з ліванським народом". В окремій заяві він також засудив удари Ізраїлю по сектору Газа.

Раніше

У серії заяв ЦАХАЛу йшлося, що його винищувачі завдали ударів по кількох об'єктах ХАМАС з виробництва зброї, підземного збройового комплексу та «терористичним» тунелям у Бейт-Хануні та Хан-Юнісі. Безпілотник ЦАХАЛу також вразив великокаліберний кулемет у північній частині сектора Газа, який використовувався для обстрілу літаків ЦАХАЛу та території Ізраїлю.

Перед цим Армія оборони Ізраїлю інформувала, що раніше з півдня Лівану по Західній та Верхній Галілеї було випущено 34 ракети. За даними ЦАХАЛу, система ППО “Залізний купол” перехопила 25 снарядів.

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