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34 ракети були випущені з Лівану по Ізраїлю внаслідок найбільшої атаки з 2006 року

34 ракети були випущені з Лівану по Ізраїлю внаслідок найбільшої атаки з 2006 року

Київ • УНН

 • 1045045 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що раніше з півдня Лівану по Західній та Верхній Галілеї було випущено 34 ракети. Про це пише УНН посилаючись на The Times of Israel.

Деталі

За даними ЦАХАЛу, система ППО "Залізний купол" перехопила 25 снарядів.

Щонайменше п'ять ракет розірвалися на території Ізраїлю, а місцезнаходження решти чотирьох досі невідоме, додає ЦАХАЛ.

Від ударів ракет двоє осіб отримали легкі поранення. Медичний центр Галілеї в Нахайрі повідомляє, що надає допомогу двом людям, які отримали осколкові поранення внаслідок ракетного обстрілу з Лівану.

26-річний чоловік, житель Янух Джата, отримав легкі поранення внаслідок удару осколком під час керування мотоциклом неподалік Шломі, йдеться у повідомленні лікарні. Другого чоловіка, 19-річного мешканця Фассути, поранило осколком під час руху по селі. Обидва перебувають у стабільному стані, додають у лікарні.

Цей напад вже став найбільшим за кількістю ракет, випущених з Лівану з часів війни 2006 року. У серпні 2021 року "Хізбалла" випустила 19 ракет по північному Ізраїлю.

Джерело, близьке до терористичного угруповання "Хізбалла", повідомило мережі "Аль-Арабія", що вона не причетна до ракетних обстрілів північного Ізраїлю раніше.

"Ми не маємо жодного відношення до ракетного обстрілу", - говорить джерело.

Інші джерела припускають "Аль-Арабії", що за ракетним обстрілом стоять "палестинські угруповання".

Військовий командувач Герці Халеві та голова агентства безпеки ШАБАК Ронен Бар проводять оцінку безпеки у штаб-квартирі Армії оборони Ізраїлю у Тель-Авіві після ракетного обстрілу. У зустрічі бере участь Форум генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, до складу якого входять найвищі генерали, а також цивільні особи, такі як генеральний директор міністерства оборони.

Пізніше Халеві та Бар проведуть зустріч із прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та міністром оборони Йоавом Галлантом.

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