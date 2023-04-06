34 ракеты были выпущены из Ливана по Израилю в результате крупнейшей атаки с 2006 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Армия обороны Израиля сообщает, что ранее с юга Ливана по Западной и Верхней Галилее было выпущено 34 ракеты. Об этом пишет УНН ссылаясь на The Times of Israel.
Детали
По данным ЦАХАЛа, система ПВО "Железный купол" перехватила 25 снарядов.
По меньшей мере пять ракет разорвались на территории Израиля, а местонахождение остальных четырех до сих пор неизвестно, добавляет ЦАХАЛ.
От ударов ракет два человека получили легкие ранения. Медицинский центр Галилеи в Нахайре сообщает, что оказывает помощь двум людям, которые получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела из Ливана.
26-летний мужчина, житель Янух Джата, получил легкие ранения в результате удара осколком во время управления мотоциклом недалеко от Шломи, говорится в сообщении больницы. Второго мужчину, 19-летнего жителя Фассуты, ранило осколком во время движения по селу. Оба находятся в стабильном состоянии, добавляют в больнице.
Это нападение уже стало крупнейшим по количеству ракет, выпущенных из Ливана со времен войны 2006 года. В августе 2021 года "Хизбалла" выпустила 19 ракет по северному Израилю.
Источник, близкий к террористической группировке "Хизбалла", сообщил сети "Аль-Арабия", что она не причастна к ракетным обстрелам северного Израиля ранее.
"Мы не имеем никакого отношения к ракетному обстрелу", - говорит источник.
Другие источники предполагают "Аль-Арабии", что за ракетным обстрелом стоят "палестинские группировки".
Военный командующий Герци Халеви и глава агентства безопасности ШАБАК Ронен Бар проводят оценку безопасности в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве после ракетного обстрела. Во встрече участвует Форум генерального штаба Армии обороны Израиля, в состав которого входят высшие генералы, а также гражданские лица, такие как генеральный директор министерства обороны.
Позже Халеви и Бар проведут встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.