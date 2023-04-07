Израиль нанес удары по Ливану и Газе после ракетного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Израиль нанес удары по объектам, принадлежащим палестинской боевой группировке ХАМАС на юге Ливана, и утром в пятницу нанес серию ответных авиаударов в секторе Газа, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет УНН.
Детали
Новостное издание Al-Manar, которое поддерживает ливанскую боевую группировку "Хезболла", сообщило, что три израильских удара были нанесены по открытой территории в регионе Тир, и что израильские самолеты, похоже, покинули воздушное пространство Ливана.
Запуски произошли через несколько часов после того, как десятки ракет были выпущены из Ливана на территорию Израиля, израильские военные обвиняют в этом палестинских боевиков.
"Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, в том числе по террористической инфраструктуре, принадлежащим ХАМАСу на юге Ливана. ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и будет возлагать на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь с его территории", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.
ХАМАС ответил в заявлении, которое цитирует CNN в пятницу, осудив удары и выразив "солидарность с ливанским народом". В отдельном заявлении он также осудил удары Израиля по сектору Газа.
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В серии заявлений ЦАХАЛа говорилось, что его истребители нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС по производству оружия, подземному оружейному комплексу и «террористическим» тоннелям в Бейт-Хануне и Хан-Юнисе. Беспилотник ЦАХАЛа также поразил крупнокалиберный пулемет в северной части сектора Газа, который использовался для обстрела самолетов ЦАХАЛа и территории Израиля.
Перед этим Армия обороны Израиля информировала, что с юга Ливана по Западной и Верхней Галилее было выпущено 34 ракеты. По данным ЦАХАЛа, система ПВО “Железный купол” перехватила 25 снарядов.