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Ізраїль наніс удари по об'єктах з виробництва зброї в секторі Гази

Ізраїль наніс удари по об'єктах з виробництва зброї в секторі Гази

Київ • УНН

 • 1089372 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Армія оборони Ізраїлю завдала удару по двох тунелях терористів і двох об’єктах з виробництва зброї, які належать терористичній організації “ХАМАС”, передає УНН.

Цитата

“Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удари по тунелю терористів в районі Бейт-Ханун і тунелю терористів в районі Хан-Юніс, який був зруйнований в ході операції „Вартові стін“. Після удару були виявлені зусилля, спрямовані на його відновлення. Обидва тунелі не перетинали ізраїльську територію і не становили загрози для ізраїльського цивільного населення. Крім того, було завдано удари по двох об’єктах з виробництва зброї, що належать терористичній організації „ХАМАС“, в північній і центральній частинах сектору Гази. Удар був нанесений у відповідь на порушення безпеки з боку „ХАМАСу“ протягом останніх кількох днів”, — йдеться в повідомленнні пресслужби ЦАХАЛу.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю інформувала, що раніше з півдня Лівану по Західній та Верхній Галілеї було випущено 34 ракети. За даними ЦАХАЛу, система ППО “Залізний купол” перехопила 25 снарядів.

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