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Израиль нанес удары по объектам по производству оружия в секторе Газа

Израиль нанес удары по объектам по производству оружия в секторе Газа

Киев • УНН

 • 1089367 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Армия обороны Израиля нанесла удар по двум туннелям террористов и двум объектам по производству оружия, которые принадлежат террористической организации “ХАМАС”, передает УНН.

Цитата

“Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удары по туннелю террористов в районе Бейт-Ханун и туннелю террористов в районе Хан-Юнис, который был разрушен в ходе операции „Стражи стен“. После удара были обнаружены усилия, направленные на его восстановление. Оба тоннеля не пересекали израильскую территорию и не представляли угрозы для израильского гражданского населения. Кроме того, были нанесены удары по двум объектам по производству оружия, принадлежащим террористической организации „ХАМАС“, в северной и центральной частях сектора Газа. Удар был нанесен в ответ на нарушение безопасности с стороны „ХАМАСа“ в течение последних нескольких дней”, — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Напомним

Армия обороны Израиля информировала, что ранее с юга Ливана по Западной и Верхней Галилее было выпущено 34 ракеты. По данным ЦАХАЛа, система ПВО “Железный купол” перехватила 25 снарядов.

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