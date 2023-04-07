Израиль нанес удары по объектам по производству оружия в секторе Газа

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“Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удары по туннелю террористов в районе Бейт-Ханун и туннелю террористов в районе Хан-Юнис, который был разрушен в ходе операции „Стражи стен“. После удара были обнаружены усилия, направленные на его восстановление. Оба тоннеля не пересекали израильскую территорию и не представляли угрозы для израильского гражданского населения. Кроме того, были нанесены удары по двум объектам по производству оружия, принадлежащим террористической организации „ХАМАС“, в северной и центральной частях сектора Газа. Удар был нанесен в ответ на нарушение безопасности с стороны „ХАМАСа“ в течение последних нескольких дней”, — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Напомним

Армия обороны Израиля информировала, что ранее с юга Ливана по Западной и Верхней Галилее было выпущено 34 ракеты. По данным ЦАХАЛа, система ПВО “Железный купол” перехватила 25 снарядов.