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Тисячі ізраїльських поселенців пройшли маршем через Західний берег

Тисячі ізраїльських поселенців пройшли маршем через Західний берег

Київ • УНН

 • 605798 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Тисячі ізраїльтян на чолі з сімома міністрами кабінету Нетаньягу пройшли в понеділок маршем на Західному березі, що стало зухвалим сигналом про те, що найправіший уряд Ізраїлю в історії має намір прискорити будівництво поселень на окупованих землях, незважаючи на міжнародний опір. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Марш у понеділок пройшов на півночі Західного берега — на місці неодноразових актів насильства в останні місяці.

Повідомляється, що тисячі ізраїльських поліцейських та армійських сил були задіяні для забезпечення безпеки маршу.

Марш на Евіатар, несанкціонований аванпост ізраїльського поселення на півночі Західного берега, очолювали ультранаціоналістично налаштовані єврейські поселенці та десятки сімей, майже всі з яких були ортодоксальними євреями. У марші взяли участь кілька членів кабінету Нетаньягу, зокрема міністр фінансів Бецалель Смотрич та міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір — обидва поселенці із Західного берега — і не менше 20 депутатів Кнесета.

Виступаючи на марші, Бен-Гвір сказав, що «ми тут, щоби сказати, що ізраїльська нація сильна» і що «ми тут і залишимося».

Відвідування Евіатару є епіцентром ізраїльсько-палестинського конфлікту. Для євреїв він відомий як Храмова гора, найсвятіше місце їхньої віри і місце, де в давнину стояли два храми. Мусульманам він відомий як Благородне святилище, де знаходиться мечеть Аль-Акса, третя за значимістю святиня в ісламі.

Десятки відвідувачів увійшли на територію у понеділок у супроводі ізраїльської поліції. Ці тури релігійних та націоналістично налаштованих євреїв останніми роками збільшилися в розмірах та частоті, що викликає у палестинців побоювання, що Ізраїль може розділити це місце. Ізраїль наполягає на тому, що він не має наміру змінювати давню угоду, яка дозволяє євреям відвідувати, але не поклонятися святиням під управлінням мусульман.

Контекст

Минулого тижня палестинці забарикадувалися всередині Аль-Акси камінням та петардами, вимагаючи права молитися там уночі. Поліція видалила їх силою, затримавши сотні та поранивши десятки.

За насильством стався ракетний обстріл з боку палестинських бойовиків із сектору Газа, південного Лівану та Сирії, починаючи з середи, а також ізраїльські авіаудари цими районами. В останні дні також відбулися напади палестинців, внаслідок яких загинули дві ізраїльські сестри та італійський турист.

Під час нового насильства ізраїльські війська вбили 15-річного палестинського хлопчика під час рейду на окупованому Західному березі.

Ізраїль захопив Західний берег разом із сектором Газа та Східним Єрусалимом у ході близькосхідної війни 1967 року. Він побудував десятки поселень, у яких зараз мешкає понад 700 000 єврейських поселенців.

Більшість міжнародного співтовариства вважає ізраїльські поселення на Західному березі незаконними та перешкодою для миру з палестинцями. Палестинці вважають Західний берег разом із Газою та Східним Єрусалимом майбутніми частинами незалежної держави.

Уряд Нетаньягу зробив розширення поселень головним пріоритетом і вже розробив плани будівництва тисяч додаткових будинків.

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