Тищенко заплатит штраф, а Шевченка могут исключить из фракции: “слуги народа” провели заседание по скандалов нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Франкции партии “Слуга народа” провела онлайн-заседание, на котором, в частности было заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко по мотивам его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднования дня рождения жены Николая Тищенко. Об этом сообщили в партии, пишет УНН.
Детали
На заседании уточнили, что Евгения Шевченка не делегировали ни “Слуга народа”, ни Министерство иностранных дел или Офис Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси. Дальнейшее участие депутата в составе фракции “Слуга народа” в парламенте решит голосования за сбор подписей.
Депутаты также решили, что Николай Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение по нему определит Политический совет партии.
Что было раньше
Заместитель председателя фракции “Слуга народа”, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял , что фракция будет требовать объяснений от народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.
Вечеринка Тищенка
В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.
После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители . Каждые пять минут салюта Тищенко стоили около тысячи долларов. Тищенко заявил , что на дне рождении жены в Fairmont было чуть больше 20 человек и все сдавали тесты на COVID-19 в сутки.
Корниенко заявил, что лишать мандата нардепа Николая Тищенко за вечеринку во время карантина — видимо, не очень правильно . Это перевыборы и расходования средств. Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что Николай Тищенко должен взять на себя максимальное наказание , предусмотренное законом, за организованную им вечеринку.
Встреча Шевченка с Лукашенком
Еще один депутат фракции “Слуга народа”, Евгений Шевченка, провел личную встречу с Александром Лукашенком.
Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенка легитимным президентом Беларуси. Народный депутат от “Слуга народа” Евгений Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенком заявил , что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Шевченко ожидает, что его выгонят из фракции.