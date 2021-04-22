Тищенко заплатит штраф, а Шевченка могут исключить из фракции: “слуги народа” провели заседание по скандалов нардепов

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Франкции партии “Слуга народа” провела онлайн-заседание, на котором, в частности было заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко по мотивам его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднования дня рождения жены Николая Тищенко. Об этом сообщили в партии, пишет УНН.