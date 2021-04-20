Не сильно правильно: Корнієнко не бачить підстав позбавляти Тищенка мандату за гулянку в Фермонті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко заявив, що позбавляти мандату нардепа Миколу Тищенка за вечірку під час карантину — мабуть, не сильно правильно. Це перевибори та витрати коштів. Про це він повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Склав мандат мажоритарник — це не сильно правильно, мабуть, робити, тому що це перевибори, гроші витрачати... Щодо пана Тищенка, то тут треба розібратися в кількох моментах: чи була юридична складова. Поліція працювала, слідчі дії робила. Вона має повідомити, чи це було в ресторані, чи це було в приватному приміщенні, тому що коли ти знімаєш в готелі номер — це приватне приміщення. Але тоді виникає морально-етичний бік справи”, — розповів Корнієнко.

Що було раніше

Заступник голови фракції “Слуга народу”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка.

Так, 22 квітня “Слуга народу” збереться на засідання фракції через вечірку Тищенка та поїздку Шевченка у Білорусь.

Вечірка Тищенка

На початку цього тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.

Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці.

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