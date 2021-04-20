Вечірка під час локдауну: кожні п'ять хвилин салюту Тищенка коштували близько тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кожні п’ять хвилин салюту на святкуванні дня народження дружини нардепа від “Слуги народу” Миколи Тищенка під час карантину в Києві коштували близько тисячі доларів, передає УНН.
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Так, журналіст УНН з’ясував, що вартість великого, красивого п’ятихвилинного салюту в Києві обійдеться в 1000 доларів.
Цитата
“На 5 хвилин на 1000 доларів можна зробити красивий салют. Ну або більше”, — сказали в магазині.
Додамо, що в Києві заборонили застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.
Контекст
На початку цього тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont з салютом і без масок.
Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці.
Заступник голови фракції “Слуга народу”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від Миколи Тищенка.
Так, 22 квітня “Слуга народу” збереться на засідання фракції, зокрема через вечірку Тищенка.
Окрім того, Корнієнко заявив, що позбавляти мандату нардепа Миколу Тищенка за вечірку під час карантину — мабуть, не сильно правильно. Це перевибори та витрати коштів.
Доповнення
У квітні торік столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.