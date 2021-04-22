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Тищенко сплатить штраф, а Шевченка можуть виключити з фракції: “слуги народу” провели засідання щодо скандалів нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Франкція партії “Слуга Народу” провела онлайн-засідання, на якому зокрема було заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка щодо мотивів його поїздки до Білорусі та зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкування дня народження дружини Миколи Тищенка. Про це повідомили у партії, пише УНН.

Деталі

На засіданні уточнили, що Євгенія Шевченка не делегували ні “Слуга Народу”, ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Подальшу участь депутата у складі фракції “Слуга Народу” в парламенті вирішить голосування через збір підписів.

Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо нього визначить Політична рада партії.

Що було раніше

Заступник голови фракції “Слуга народу”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка.

Вечірка Тищенка

На початку цього тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.

Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці. Кожні п'ять хвилин салюту Тищенка коштували близько тисячі доларів. Тищенко заявив, що на дні народженні дружини в Fairmont було трохи більше 20 людей і всі здавали тести на COVID-19 за добу.

Корнієнко заявив, що позбавляти мандату нардепа Миколу Тищенка за вечірку під час карантину — мабуть, не дуже правильно. Це перевибори та витрати коштів. Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що Микола Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, яке передбачене законом, за організовану ним вечірку.

Зустріч Шевченка з Лукашенком

Ще один депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Народний депутат від "Слуга народу" Євген Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом. Шевченко очікує, що його виженуть з фракції.

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