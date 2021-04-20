Нардеп Шевченко заявив, що третина українців хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом

Цитата:

"Мене багато хто може звинуватити, нібито я говорю за весь український народ, але я знаю, і соціологія це показує, що українці люблять білоруський народ. Я просто висловлюю думку цих людей, не кажу, що це більшість або меншість, але їх дуже багато. Соціологія показує, що на сьогоднішній день 36% українців хотіли би бачити вас, Олександр Григорович, своїм президентом", - заявив Шевченко в ході бесіди з білоруським лідером.

Доповнення

За даними Київського міжнародного інституту соціології, в 2020-21 роках Олександр Лукашенко став найпопулярнішим іноземним лідером серед українських громадян. Серед списку лідерів, йому довіряють найбільше респондентів - 36%. Але при цьому не довіряють - 53,6%, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.



Контекст

У вівторок, 20 квітня, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко в Мінську зустрівся з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Що було раніше

17 квітня Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замаху, в якому замішані, за його словами, в тому числі іноземні спецслужби.

Вашингтон і Варшава заявили, що не причетні до змови проти білоруського лідера Олександра Лукашенка.