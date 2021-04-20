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Нардеп Шевченко заявил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом

Нардеп Шевченко заявил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом

Киев  •  УНН

 • 17835 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуга народа" Евгений Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Пул первого", передает УНН.

Цитата:

"Меня многие могут обвинить, будто я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы любят белорусский народ. Я просто высказываю мнение этих людей, не говорю, что это большинство или меньшинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом", - заявил Шевченко в ходе беседы с белорусским лидером.

Дополнение

По данным Киевского международного института социологии, в 2020-21 годах Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером среди украинских граждан. Среди списка лидеров, ему доверяют больше всего респондентов - 36%. Но при этом не доверяют - 53,6%, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Контекст

Во вторник, 20 апреля, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко в Минске встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Что было раньше

17 апреля Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и сыновей покушения, в котором замешаны, по его словам, в том числе иностранные спецслужбы.

Вашингтон и Варшава заявили, что не причастны к заговору против белорусского лидера Александра Лукашенко.

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