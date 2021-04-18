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"Покушение" на Лукашенко: Варшава и Вашингтон опровергают обвинения ФСБ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вашингтон и Варшава заявили, что не причастны к заговору против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом говорится в комментарии представителя Госдепартамента США для российского ТАСС и главы администрации президента Польши Кшиштофа Щерского в эфире польского телевидения, передает УНН.

Детали

В Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору против Лукашенко.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", - заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

Комментируя задержание в связи с этим адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь. "Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги", - сказал он.

Глава канцелярии президента Польши также категорически опроверг такие сообщения.

"Если кто-то, господин Александр Лукашенко, говорит вам такие вещи, он вам лжет. Польша не принимает участия ни в какой подобной деятельности. Пожалуйста, послушайте это один раз и знайте, что тот, кто предлагает вам такой рассказ, лжет вам", - сказал Щерский, котрого цитирует Onet.pl.

Что было ранее

ФСБ РФ 17 апреля заявила, что в Москве были задержаны два человека - Юрий Зенкович, который имеет гражданство Беларуси и США, а также белорус Александр Федута, которые подозреваются в том, что "готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко". Зенковича и Федуту, как указано, заподозрили в том, что они якобы организовали в частных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана мятежа и решили провести в Москве личную встречу с некоторыми генералами ВС Беларуси. Встреча состоялась в одном из московских ресторанов "после консультации с США и Польшей", заявили в ФСБ РФ.

Ранее в этот же день Александр Лукашенко рассказал о подготовке на него и сыновей покушения, в котором замешаны, по его словам, в том числе иностранные спецслужбы.

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