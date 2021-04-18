"Замах" на Лукашенка: Варшава і Вашингтон спростовують звинувачення ФСБ

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У Держдепі США заявили, що Сполучені Штати не причетні до якої б то не було змови проти Лукашенка.

"Ми бачили повідомлення в державних ЗМІ Росії про передбачувану змові проти Олександра Лукашенка, а також його безпосередні твердження про це в ЗМІ. Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений до спроби вбивства Лукашенка, є абсолютно помилковим", - заявив у неділю кореспонденту ТАСС офіційний представник Держдепартаменту.

Коментуючи затримання в зв'язку з цим адвоката Юрія Зенковіча, що має подвійне громадянство США та Білорусі, представник американського зовнішньополітичного відомства заявив, що Вашингтон готовий надати своєму громадянину консульську допомогу. "Ми бачили повідомлення про затримання в Мінську громадянина США. Завжди, коли за кордоном затримують громадянина США, ми готові надати всі необхідні консульські послуги", - сказав він.

Своєю чергою очільник канцелярії президента Польщі також категорично відкинув такі повідомлення.

"Якщо хтось, пане Олександре Лукашенку, говорить вам такі речі, він вам бреше. Польща не бере участі у жодній подібній діяльності. Будь ласка, послухайте це один раз і знайте, що той, хто пропонує вам таку розповідь, бреше вам" , - сказав Щерський, якого цитує Onet.pl.

Що було раніше

ФСБ РФ 17 квітня заявила, що у Москві були затримані двоє осіб - Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі і США, а також білорус Олександр Федута, які підозрюються у тому, що "готували військовий переворот 9 травня в Мінську і усунення Олександра Лукашенка". Зенковича і Федуту, як вказано, запідозрили у тому, що вони нібито організували в приватних чатах одного з месенджерів обговорення плану заколоту і вирішили провести в Москві особисту зустріч з деякими генералами ЗС Білорусі. Зустріч відбулася в одному з московських ресторанів “після консультації з США і Польщею”, заявили у ФСБ РФ.

Раніше цього ж дня Олександр Лукашенко розповів про підготовку на нього і синів замаху, в якому замішані, за його словами, в тому числі іноземні спецслужби.