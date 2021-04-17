ФСБ РФ заявило, що у Москві затримано осіб, що готували переворот у Мінську за участі "українських націоналістів"

Деталі

Операція була проведена спільно з білоруським КДБ. Затримані планували військовий переворот в Білорусі “за відпрацьованим сценарієм „кольорових революцій“ з залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента О. Лукашенка”, йдеться в повідомленні.

За інформацією з Мінська, Зянковіч і Федута організували в приватних чатах одного з месенджерів обговорення плану заколоту і вирішили провести в Москві особисту зустріч з деякими генералами ЗС Білорусії. Зустріч відбулася в одному з московських ресторанів “після консультації з США і Польщею”, пишуть у ФСБ РФ.

Що передувало

Раніше цього ж дня Олександр Лукашенко розповів про підготовку на нього і синів замаху, в якому замішані, за його словами, в тому числі іноземні спецслужби.

Нагадаємо

ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.