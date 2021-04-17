В ФСБ РФ заявили, что в Москве задержаны лица, готовившие переворот в Минске с участием "украинских националистов"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Москве были задержаны лица, один из которых имеет гражданство Беларуси и США Юрий Зенкович, а также белорус Александр Федута, которые, как пишут в пресс-центре ФСБ РФ, вместе с "украинскими националистами" готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранения президента Беларуси Александра Лукашенко, передает УНН.
Детали
Операция была проведена совместно с белорусским КГБ. Задержанные планировали военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию „цветных революций“ с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко”, говорится в сообщении.
По информации из Минска, Зянкович и Федута организовали в частных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана мятежа и решили провести в Москве личную встречу с некоторыми генералами ВС Белоруссии. Встреча состоялась в одном из московских ресторанов “после консультации с США и Польшей”, пишут в ФСБ РФ.
Что предшествовало
Ранее в этот же день Александр Лукашенко рассказал о подготовке на него и сыновей покушения, в котором замешаны, по его словам, в том числе иностранные спецслужбы.
Напомним
ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломат задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.