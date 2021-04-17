Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замаху

Журналісти поцікавилися можливою участю іноземних держав в події в Білорусі, зокрема подробицями затримання в Москві низки осіб.

“Я чому про це не говорю? Тому що це безпосередньо стосується мене і моїх дітей”, — сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, планувалося захоплення в заручники когось із його синів.

“У планах захоплення дітей одного, другого, як вийде. Посадимо в льох. До речі, в Гомельській області льох підготували. Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Швидше за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював... Ми виявили їх бажання з’явитися в Мінськ і вже зайнятися організацією замаху на Президента і дітей ”, - заявив він.

Що стосується розкриття готувалися дій, то Олександр Лукашенко доручив, щоб КДБ Білорусі передав відповідну інформацію в ЗМІ, щоб це потрапило в ефір.

Проте він поділився деякими подробицями: “Ми їх захопили в Москві, вони побоялися (їхати безпосередньо до Мінська — ред.). З США прилетіли — агентура. Прізвище його — якийсь Зенкович (мова про Юрія Зенковіч — ред.). вони побоялися сюди їхати після того, як ми затримали кілька груп, які сюди зброю звезли, вже в тайники заховали. вони поїхали в Москву. І хто там ще? Наш був цей — Федута (Олександр Федута — ред.). (...) І ряд інших. Вони вже сьогодні на видноті, тому ми можемо деяку інформацію озвучити”, - заявив Лукашенко.

За словами Олександра Лукашенка, керівництву Росії та безпосередньо ФСБ було направлено прохання посприяти в організації затримання в Москві відповідних осіб.

Крім того, Лукашенко заявив про якесь важливе рішення яке він прийняв і планує найближчим часом формалізувати.