Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении

Журналисты поинтересовались возможным участием иностранных государств в событиях в Беларуси, в частности подробностями задержания в Москве ряда лиц.

"Я почему об этом не говорю? Потому что это напрямую касается меня и моих детей", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, планировался захват в заложники кого-то из его сыновей.

«В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей", - заявил он.

Что касается раскрытия готовившихся действий, то Александр Лукашенко поручил, чтобы КГБ передал соответствующую информацию в СМИ, чтобы это показали в эфире.

Тем не менее он поделился некоторыми подробностями: "Мы их захватили в Москве, они побоялись (ехать непосредственно в Минск – ред.). Из США прилетели - агентура. Фамилия его - какой-то Зенкович (речь о Юрии Зенковиче – ред.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот - Федута (Александр Федута – ред.). (…) И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить", - заявил Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, руководству России и непосредственно ФСБ была направлена просьба оказать содействие в организации задержания в Москве соответствующих лиц.

Кроме того, Лукашенко заявил о некоем важном решении которое он принял и планирует в ближайшее время формализировать.