В Росії затримали українського дипломата

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За повідомленнями ЗМІ, зокрема ТАСС, дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

"Федеральною службою безпеки 16 квітня в Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, затриманий на місці злочину український дипломат - консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк", - цитують ЗМІ повідомлення ФСБ.

У ФСБ заявили, що "дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".

У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю у країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або іншого дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

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Все це відбувається на тлі наростаючої напруги в зв'язку зі значним збільшенням військової присутності російських військ неподалік від кордону України, а також на тлі проведення військових навчань на території тимчасово окупованого Криму.