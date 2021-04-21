Скандал з нардепами: Арахамія закликав Тищенка купити дрони для армії і поїхати на фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що Микола Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, яке передбачене законом, за організовану ним вечірку. Про це він розповів в ефірі “Україна 24”, повідомляє УНН.
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Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія висловився щодо скандалів з нардепами Миколою Тищенком та Євгеном Шевченком і додав, що на засіданні фракції 22 квітня будуть обговорювати це питання.
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“Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, яке передбачене законом, і заплатив в бюджет. Далі — щоб він пішов і на таку саму суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує”.
Шевченко ,як вважає Арахамія, з точки зору закону не порушив нічого, зустрівшись з Олександром Лукашенком.
“Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію — поїхав до іншого президента. Мені цікаво, чому президент депутата прийняв? Може, хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, бо це депутат від партії влади. Він почав спілкуватись з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, план щодо Донбасу — Шевченко до цього не має жодного стосунку... Це взагалі неприйнятно”, — зауважив нардеп.
Що було раніше
Заступник голови фракції “Слуга народу”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка.
Вечірка Тищенка
На початку цього тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.
Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці.
Зустріч Шевченка з Лукашенком
Ще один депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, сьогодні провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.
Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.