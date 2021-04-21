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Скандал с нардепами: Арахамия призвал Тищенка купить дроны для армии и поехать на фронт

Скандал с нардепами: Арахамия призвал Тищенка купить дроны для армии и поехать на фронт

Киев  •  УНН

 • 19067 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что Николай Тищенко должен взять на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, за организованную им вечеринку. Об этом он рассказал в эфире “Украина 24”, сообщает УНН.

Детали

Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия высказался по скандалов с нардепами Николаем Тищенко и Евгением Шевченком и добавил, что на заседании фракции 22 апреля будут обсуждать этот вопрос.

Цитата

“Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее — чтобы он пошел и на такую же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает ”.

Шевченко, как считает Арахамия, с точки зрения закона не нарушил ничего, встретившись с Александром Лукашенко.

“Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию — поехал к другому президента. Мне интересно, почему президент депутата принял? Может, хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, экономические отношения, план Донбасса — Шевченко к этому не имеет никакого отношения ... Это вообще неприемлемо ”, - отметил нардеп.

Что было раньше

Заместитель председателя фракции “Слуга народа”, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял , что фракция будет требовать объяснений от народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

вечеринка Тищенко

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители .

Встреча Шевченко с Лукашенко

Еще один депутат фракции “Слуга народа”, Евгений Шевченко, сегодня провел личную встречу с Александром Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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