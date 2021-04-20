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Тищенко виправдовується за гучну вечірку в Fairmont

Тищенко виправдовується за гучну вечірку в Fairmont

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що на дні народженні дружини в Fairmont було трохи більше 20 людей і всі здавали тести на COVID-19 за добу. Про це він повідомив в своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування будь-чого в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Підкреслю, що мова йде саме про номери готелю, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частина журналістів", - написав Тищенко.

Деталі

За його словами, ніяких кримінальних або адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає.

"Так як немає самого факту порушення. Проте я буду повністю сприяти поліції в розслідуванні (якщо воно необхідне при очевидних фактах). А суму, витрачену на свято, дружина обов'язково внесе в декларацію, якщо того вимагатиме законодавство", - зазначив нардеп.

Він додав, що можливо дозволив собі дещо зухвалий вчинок і в цьому його вина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вечірка під час локдауну: кожні п'ять хвилин салюту Тищенка коштували близько тисячі доларів

"Хоча на дні народження моєї дружини було трохи більше 20 людей. Між іншим, всі вже перехворіли. Всі здавали тести на ковід за добу. Саме святкування проходило у вузькому і майже сімейному колі. Я не збирав гостей в ресторані, не запрошував когось у заклад, що заборонено карантином. Протягом останніх двох років через величезну кількість роботи я практично не приділяв увагу сім'ї. Це мої мотивації", - розповів Тищенко.

Він додав, що визнає свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії.

Контекст

На початку цього тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини в готелі Fairmont з салютом і без масок.

Після того, як у соцмережах поширили фото і відео з заходу, на якому гості явно не дотримувалися протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялися правоохоронці.

Заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявляв, що фракція вимагатиме пояснень від Миколи Тищенка.

Так, 22 квітня "Слуга народу" збереться на засідання фракції, зокрема через вечірку Тищенка.

Крім того, Корнієнко заявив, що позбавляти мандата нардепа Миколу Тищенка за вечірку під час карантину - мабуть, не сильно правильно. Це перевибори і витрачання коштів.

Доповнення

У квітні минулого року столичні правоохоронці прийшли з перевіркою в ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як в мережі з'явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.

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