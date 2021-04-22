Шевченко очікує, що його виженуть з фракції "СН" за поїздку до Лукашенка. Корнієнко - "готовий відпускати людей"

Цитата

“Сьогодні на фракції були обговорення з приводу мене. Я так розумію, тепер будуть голосування письмові, будуть роздані анкети — подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть, і за це подякую своїй фракції і піду в свій відкритий політичний шлях і буду створювати свій політичний проект”, — заявив Шевченко.

Деталі

Корнієнко відповів, що якщо його колега цього хоче, фракція проголосує.

“Я думаю, треба взяти це питання на голосування... Я думаю, треба відпускати людей, які хочуть йти у вільне плавання”, — зазначив він.

Що було

Депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.



А от Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом.