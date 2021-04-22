Шевченко очікує, що його виженуть з фракції "СН" за поїздку до Лукашенка. Корнієнко - "готовий відпускати людей"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Євген Шевченко, який цього тижня в Мінську зустрічався з нелегітимним президентом Білорусі, очікує, що його виженуть з фракції. Перший заступник голови фракції Олександ Корнієнко відповів: людей треба відпускати. Це сталось в прямому ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає УНН.
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“Сьогодні на фракції були обговорення з приводу мене. Я так розумію, тепер будуть голосування письмові, будуть роздані анкети — подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть, і за це подякую своїй фракції і піду в свій відкритий політичний шлях і буду створювати свій політичний проект”, — заявив Шевченко.
Деталі
Корнієнко відповів, що якщо його колега цього хоче, фракція проголосує.
“Я думаю, треба взяти це питання на голосування... Я думаю, треба відпускати людей, які хочуть йти у вільне плавання”, — зазначив він.
Що було
Депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.
Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
А от Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом.