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Шевченко ожидает, что его выгонят из фракции "СН" за поездку к Лукашенко. Корниенко - "готов отпускать людей"

Шевченко ожидает, что его выгонят из фракции "СН" за поездку к Лукашенко. Корниенко - "готов отпускать людей"

Киев  •  УНН

 • 25900 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который на этой неделе в Минске встречался с нелегитимным президентом Беларуси, ожидает, что его выгонят из фракции. Первый заместитель председателя фракции Александрович Корниенко ответил: людей надо отпускать. Это произошло в прямом эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко, передает УНН.

Цитата

"Сегодня на фракции были обсуждения по поводу меня. Я так понимаю, теперь будут голосования письменные, будут розданы анкеты - посмотрим, какие будут результаты. Я ожидаю, что меня из фракции выгонят, и за это поблагодарю свою фракцию и пойду в свой открытый политический путь и буду создавать свой политический проект", - заявил Шевченко.

Детали

Корниенко ответил, что если его коллега этого хочет, фракция проголосует.

"Я думаю, надо взять этот вопрос на голосование ... Я думаю, надо отпускать людей, которые хотят идти в свободное плавание", - отметил он.

Что было

Депутат фракции "Слуга народа", Евгений Шевченко, провел личную встречу с Александром Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

А вот Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.

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