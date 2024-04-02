Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
the-timesТаймс
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
afganistanАфганистан
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  105876 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  106122 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  109944 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  149322 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105589 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228152 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192435 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191485 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  426550 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140351 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Новости по теме
Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

  •  9682 просмотра
Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

  •  9412 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

  •  13365 просмотра
Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

  •  11326 просмотра
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

  •  13146 просмотра
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

  •  12440 просмотра
В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera

В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera

  •  11859 просмотра
Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

  •  11743 просмотра
В Атланте автомобиль протаранил КПП возле штаб-квартиры ФБР

В Атланте автомобиль протаранил КПП возле штаб-квартиры ФБР

  •  11820 просмотра
В Днепре прогремела серия взрывов

В Днепре прогремела серия взрывов

  •  13545 просмотра

Популярные

Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

Санду встретилась с Притцкер: говорили о роли Молдовы в процессе восстановления Украины

  •  26304 просмотра
В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

В России в полиции умер чеченец, задержанный после теракта в "Крокус Сити Холле"

  •  37921 просмотра
Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР

Жители Белгорода возмущены равнодушием москвы к ежедневным обстрелам их региона - перехват ГУР

  •  45936 просмотра
Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

Заявления Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине: как отреагировал Белый дом

  •  45801 просмотра
Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

Вилкул о вечерней атаке на Кривой Рог: травмирована 42-летняя женщина

  •  28564 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  149322 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  426550 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  399422 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  753188 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  697045 просмотра

Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

Беспилотники Watchkeeper, состоящие на вооружении британских ВВС, не могут летать в неблагоприятных погодных условиях и пока не используются.

Война •   •  9682 просмотра
Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

Четверо иностранцев из Великобритании, Ирландии, Польши и Австралии, сотрудники неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", погибли в результате удара израильского беспилотника по их автомобилю в Дейр-аль-Бале, сектор Газа, вместе с их палестинским водителем.

Война •   •  9412 просмотра
Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила оказывать финансовую помощь украинским беженцам в 2024 году из-за бюджетных ограничений, хотя ранее предлагала программы поддержки в 2023 году.

Общество •   •  13365 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп внес 175 миллионов долларов залога по делу о мошенничестве, связанном с оценкой активов Trump Organization.

политика •   •  11326 просмотра
Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их руководителей за сотрудничество с Северной Кореей, которая нарушает санкции ООН, способствуя торговле оружием и ядерным/ракетным разработкам.

Война •   •  13146 просмотра
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

Десятки дельфинов погибли в Черном море вблизи оккупированного Крыма, Новороссийска и побережья Краснодарского края России в марте 2024 года из-за военных действий, причем некоторые из них имели признаки повреждения гидролокаторов, а общее количество погибших животных с марта 2022 года достигло 50 000.

Общество •   •  12440 просмотра
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera

Парламент Израиля одобрил закон, позволяющий правительству временно запретить иностранным новостным сетям, таким как "Аль-Джазира", работать в Израиле, если они представляют угрозу национальной безопасности.

политика •   •  11859 просмотра
В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera

Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

Лидер турецкой оппозиции Мехмет Палаз погиб после обвала балкона, когда праздновал свою победу на местных выборах.

политика •   •  11743 просмотра
Турецкий оппозиционер погиб во время празднования победы на местных выборах

В Атланте автомобиль протаранил КПП возле штаб-квартиры ФБР

Машина протаранила КПП возле штаб-квартиры ФБР в Атланте, подозреваемого задержали.

Общество •   •  11820 просмотра
В Атланте автомобиль протаранил КПП возле штаб-квартиры ФБР

В Днепре прогремела серия взрывов

В Днепре, Украина, произошла серия взрывов, что вызвало воздушную тревогу в регионе из-за угрозы вражеских беспилотников, согласно сообщениям.

Общество •   •  13545 просмотра
В Днепре прогремела серия взрывов