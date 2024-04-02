Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду

Беспилотники Watchkeeper, которые стоят на вооружение ВВС Великобритании, не могут летать при неблагоприятных погодных условиях и простаивают без дела. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на экс-заместителя главы Минобороны королевства (2013-2015) Марка Франсуа, передает УНН.

Детали

По словам бывшего чиновника, Watchkeeper основан на израильском БПЛА Hermes 450, который успешно используется ВВС Израиля.

Однако британское оборонное ведомство предъявило к машине почти 2,5 тыс. дополнительных требований, из-за чего дроны разрабатывались гораздо дольше, чем планировалось, стали дороже и тяжелее, что негативно сказалось на их возможностях.

Восемь из 54 заказанных БПЛА стоимостью 5 млн фунтов каждый уже пришлось списать, хотя первый из них поступил на вооружение только в 2018 году. Причиной стали аварии во время испытательных и тренировочных полетов. Как пишет The Times, сейчас ни один из разведывательных БПЛА, способных действовать на высоте 5-5,5 км и наносить высокоточные удары в радиусе 150-200 км от точки вылета, не используется британскими ВВС.

В то же время в Минобороны королевства заявили The Times, что Watchkeeper в целом налетали уже около 4 тыс. часов и "успешно применялись по всему миру, в том числе в Афганистане, где они играли ключевую роль в усилении безопасности британских военнослужащих".

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