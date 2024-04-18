Секретный документ европейской разведки раскрывает стратегические планы рф, целью которых является использование войны в Украине для формирования мирового порядка, свободного от американского влияния. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Секретный документ, который поступил в издание The Washington Post от европейской разведки, раскрывает стратегические планы рф по внешней политике.

Следовательно, согласно данному документу, Министерство иностранных дел РФ активно разрабатывало планы для ослабления западных противников, особенно Соединенных Штатов Америки.

По информации, цель рф заключается в использовании войны в Украине для формирования мирового порядка, который будет свободным от того, что она считает американским доминированием.

Документ также указывает на попытки повлиять на внутреннюю политику США и европейских стран через пропагандистские кампании и поддержку изоляционистской и экстремистской политики.

Кроме того, террористическая страна стремится изменить геополитический баланс сил, приближаясь к Китаю, Ирану и Северной Корее.

По секретному документу, результат войны в Украине в значительной степени будет определять будущий мировой порядок, что свидетельствует о том, что москва видит свои возможности в сотрудничестве с авторитарными режимами для навязывания своей воли глобально.

В своей официальной реакции мид рф отказалось комментировать конкретный документ, но подтвердило свой настрой к решительной борьбе с "агрессивными шагами" Запада.

Добавим

Вето рф против расширения мониторинга ООН по санкциям против Северной Кореи служит как "четкий признак" реализации стратегии, изложенной в секретном документе.

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