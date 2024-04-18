The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  112482 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  152015 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  152349 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  141878 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113638 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126208 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137929 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137389 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123953 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103517 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  475269 просмотра

The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

рф стремится использовать войну в Украине для формирования мирового порядка, свободного от американского влияния, путем ослабления западных стран, особенно США, через пропагандистские кампании и поддержку изоляционистской политики, одновременно сближаясь с авторитарными режимами, такими как Китай, Иран и Северная Корея.

Новости Мира •   •  3221 просмотра
The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу

Глава украинской разведки Буданов прогнозирует новые операции российских добровольческих корпусов и атаки беспилотников внутри россии, чтобы подорвать способность Путина "защитить население от проникновения войны в россию".

Война •   •  5647 просмотра
Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу

Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины

По данным Воздушных Сил ВСУ, вражеские беспилотники были обнаружены в 3 областях Украины.

Война •   •  6830 просмотра
Вражеские беспилотники были зафиксированы в 3 областях Украины

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании

Спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании в Харькове, вызванный возгоранием утеплителя фасада на площади около 600 квадратных метров.

Общество •   •  7769 просмотра
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании

Немецкая авиакомпания продолжает приостановку полетов над Ираном из-за проблем с безопасностью

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group продолжает приостановку полетов над воздушным пространством Ирана до 30 апреля в связи с вопросом о безопасности в регионе.

Новости Мира •   •  8799 просмотра
Немецкая авиакомпания продолжает приостановку полетов над Ираном из-за проблем с безопасностью

Зеленский выступил в Евросовете и призвал к решительности в укреплении общей безопасности

Президент Зеленский призвал европейских партнеров увеличить производство и поставки оружия в Украину для усиления ее защиты от российской агрессии, подчеркнув необходимость решимости и финансовой поддержки для обороны, восстановления и социальной стабильности Украины.

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Зеленский выступил в Евросовете и призвал к решительности в укреплении общей безопасности

Обнаружена новая группа иранских беспилотников, которые направляются в Николаев

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении новой группы беспилотников Shahed иранского производства из Запорожской области в направлении Николаева.

Война •   •  12610 просмотра
Обнаружена новая группа иранских беспилотников, которые направляются в Николаев

Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

Президент Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию по уничтожению российской техники и боевой инфраструктуры на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.

Война •   •  13188 просмотра
Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов

россияне 11 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 39 взрывов во многих населенных пунктах.

Война •   •  12856 просмотра
За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов

В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ

После того как украинский беспилотник был сбит и врезался в промышленное здание, рядом с нефтебазой в Воронеже вспыхнул пожар.

Война •   •  12253 просмотра
В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ