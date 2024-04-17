Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek

Атаки дронов на российскую РЛС, возможно, пересекли одну из красных линий москвы для потенциального применения ядерного оружия. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.

Детали

Сообщается, что утром в среду и 11 апреля украинские беспилотники атаковали 590-й отдельный радиотехнический центр в/ч 84680 в городе Ковылкино. Ковылкино находится в Республике Мордовия, примерно в 360 милях от границы с Украиной.

На этом объекте находится загоризонтная радиолокационная станция 29Б6 "Контейнер", которая является частью российской сети разведки и раннего предупреждения о воздушно-космических нападениях, в том числе с использованием баллистических ракет.

Источники сообщают, что результаты нападения в среду все еще определяются. По сообщениям украинских СМИ, во время атаки 11 апреля было повреждено здание командного пункта, а российские власти заявили, что были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Newsweek связался с министерством обороны россии и кремлем по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию.

Если бы была затронута радиолокационная система "Контейнер", атаки могли бы соответствовать одному из "условий, определяющих возможность применения российской федерацией ядерного оружия", как это предусмотрено указом президента 2020 года, отмечает издание.

К ним относятся "получение достоверной информации о запуске баллистических ракет, атакующих территорию российской федерации и (или) ее союзников", а также "применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения на территориях российской федерации".

Другими критериями названы "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты российской федерации, выход из строя которого приведет к срыву ответных действий ядерных сил" и "агрессия против российской федерации с применением обычных вооружений, когда само существование государства находится под угрозой".

Newsweek добавляет, что угроза ядерной эскалации — будь то ядерное оружие или катастрофа на одной из многочисленных гражданских атомных электростанций в зоне боевых действий — нависла над полномасштабным вторжением россии в Украину с момента его начала в феврале 2022 года.